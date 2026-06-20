ガールズバンド・NEMOPHILAが、デジタルシングル「-業-」をリリース。今月末からは全11公演の北米ツアーを開催し、シカゴ公演を皮切りにロサンゼルス公演まで北米各地を巡る。【写真】「それはチカンです」NEMOPHILA・mayuが訴えた投稿初のセルフプロデュースEP『五臓-GOZO-』のリリースに続き発表された「-業-」は、今回もメンバーが完全監修。ワンマンライブや自主企画、フェスなど数多くのステージを経験して培ったバンドと