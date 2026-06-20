【モンテレイ（メキシコ）＝星聡】サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で日本代表は２０日（日本時間２１日）、メキシコ・モンテレイで１次リーグＦ組第２戦のチュニジア戦に臨む。１４日にオランダと引き分けた日本は、勝てば決勝トーナメント進出に大きく近づく。選手らは１９日、試合会場でピッチ状態などを確認し、別の場所で練習を行った。チュニジアは第１戦でスウェーデンに１―５と大敗し、急きょ監督が