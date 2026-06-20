モデルでタレントのダレノガレ明美（３５）が、大型バイクにまたがるハードボイルドなショットを公開した。自身のＸに新規投稿。かねてバイク好きを公言してきたが、１枚の画像にバイクの絵文字のみを添えた。英国発祥のバイク「トライアンフ」にまたがるダレノガレは、サングラス姿に黒のグローブ＆ブーツのライダースタイル。海岸沿いとみられ、ロングヘアが風になびいており、アクション映画の１シーンを切り取ったような映