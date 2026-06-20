指原莉乃さんプロデュースの女性アイドルグループ・=LOVEのメンバーである大谷映美里さんは6月19日、自身のInstagramを更新。すっぴん＆ジャージ姿を披露し、反響が寄せられました。【写真】大谷映美里のすっぴんジャージ姿「もはやジャージ姿でも可愛いオーラ隠しきれて無いんよwww」大谷さんは「すっぴんぼさぼさジャージ姿から変身」とつづり、1本のダンス動画を投稿。動画の前半では、眼鏡をかけてグレーのジャージを着用して