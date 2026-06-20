昨年4月は「父親リスト」入りしてチームを離れた【MLB】ドジャース ー オリオールズ（日本時間20日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手が19日（日本時間20日）、本拠地でのオリオールズ戦のスタメンから外れた。球団から「育児休暇」のためチームを離れることが発表されると、米メディアや記者から一斉に速報が流れた。大谷は昨年4月にも、真美子夫人との間に第1子となる長女が誕生した際に「父親リスト」に入り、チーム