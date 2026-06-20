中島健人が主演、長濱ねるがヒロインを務め、ラブコメドラマの撮影現場を舞台に描いた映画『ラブ≠コメディ』が7月3日（金）から全国公開される。本作は、「360度全方位イケメン」と評され、数々のラブコメディ作品で主演を務めてきた人気俳優の神崎麗司（中島）の葛藤を描いたラブストーリーでありながら、お仕事映画のような魅力を持つ作品。クランクイン！トレンドでは、同作を通じて中島が考えたこと、彼の仕事観について迫