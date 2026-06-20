◇FIFAW杯北中米大会1次リーグC組ブラジルーハイチ（2026年6月19日フィラデルフィア）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグC組第2戦で、ブラジル（FIFAランク6位）がハイチ（同83位）と対戦。前半42分にFWヴィニシウスが3点目を決めて、ブラジルがW杯国別通算最多得点を更新した。この試合前の時点で、ドイツが通算239得点でW杯国別得点1位だった。ブラジルは1得点差の2位だった。前半23分にFWマテウス・クー