好奇心が止まらない――。福岡放送（ＦＢＳ）「バリはやッ！」やＫＢＣラジオ「ハッピーアワー」などで活躍するタレント・川粼優さん（３６）は、ソフトバンク中継のベンチリポートなどを務める一方で、Ｍ―１グランプリにも挑戦。ベレー帽姿で描く独特な絵も話題となった。その多彩な素顔に迫った。熊本で育った川粼さんは、小学生の頃から人を楽しませることが好きだった。お楽しみ会では友人たちが演じるコント