プロレスは、ただ技を並べれば成立するものではない。６月２７日、福岡国際センターで行われる九州プロレス設立１８周年記念大会「九州超元気祭」を前に、ＴＡＪＩＲＩが語ったのは、“どう伝えるか”という部分だった。「やっぱり初めて見る人が多いですからね」。地方大会には初めてプロレスを見る人が多い。家族連れや子供たちも多い。その中で、リング上で起きていることをどう伝えるかは、試合そのもの以上に重要になる。