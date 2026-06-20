女優・菜々緒が２０日までにＳＮＳを更新し、美スタイルを見せた水着姿をシェアした。菜々緒はインスタグラムを更新し、リール動画を公開。インドネシア国旗や人魚、花の絵文字を記すと、「Ａｌｌｙｏｕｎｅｅｄｉｓｌｏｖｅａｎｄｂｅａｃｈ」とコメント。自転車に乗る姿や大自然を満喫する様子を公開し、美スタイルが際立つ黒や赤の水着姿をアップした。この投稿にフォロワーは「場所も菜々緒さんも素敵すぎま