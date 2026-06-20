◆米大リーグカブス１６ー２ブルージェイズ（１９日、米国イリノイ州シカゴ＝リグリーフィールド）カブスの鈴木誠也外野手は「４番・ＤＨ」、ブルージェイズの岡本和真内野手は「７番・サード」で先発。日本人右打者が同一試合で先発対決したのは、２００８年５月１７日、井口が「２番・二塁」とマリナーズ・城島健司が「５番・ＤＨ」で実現して以来１８年ぶりとなった。侍対決第１Rは、５打数３安打２打点２得点１四球で、大