今年4月、国の重要文化財「旧奈良監獄」が「奈良監獄ミュージアム by 星野リゾート」に生まれ変わり、大きな話題となった。今月末にはラグジュアリーホテル「星のや奈良監獄」も開業予定だ。 旧奈良監獄は明治時代に建てられ、戦後は「奈良少年刑務所」として少年受刑者たちの更生と社会復帰を支えるなど、約100年に及ぶ歴史を誇る。 一方で、同施設の近隣には住宅街が広がり、教育施設や由緒ある寺院、さら