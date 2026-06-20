今の季節においしいなす。たくさん手に入ったら、保存のきくピクルスにするのもおすすめです。レモンが香るさわやかなピクルス液をじっくり吸わせれば、つるんと食感のよい一品に。そのまま箸休めにするのはもちろん、アレンジをして幅広く楽しめます。『なすのピクルス』のレシピ材料（作りやすい分量）なす……5個（約400g） レモン（国産）……1/4個 塩……小さじ2 〈ピクルス液〉ローリエ……2枚 塩……小さじ2 砂糖……大