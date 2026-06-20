放置厳禁！カラスが好んで食べる人間の食べ物とは マヨネーズが好物なんです！ 前に書いたように、鳥はこまめに栄養を補給する必要があり、消化がよくてハイカロリーなものが好きです。簡単に言えば、脂と糖。人間も好きですよね。ダイエットの大敵なのは、「滅多に食べられないご馳走だから、あるだけ食ってしまえ」と体が要求するからです。自然状態でカラスが出会うエサは、そんなに糖や脂を溜め込んではいませ