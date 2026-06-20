１９日、福建省武夷山市の九曲渓で行われた「洗河節」で、いかだをこぐ地元のいかだ師たち。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山6月20日】旧暦5月5日の端午節を迎えた19日、中国福建省武夷山市の九曲渓で、川の神を祭る「洗河節」が行われた。地元のいかだ師たちは、色とりどりの旗を飾った竹いかだで九曲渓を下り、コメや茶葉、炒りゴマ、塩などの供え物を水面にまいた。この習わしは千年にわたり受け継がれてきた