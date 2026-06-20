NHKサッカーの公式Xが、20日までに更新。日本代表の初戦であるオランダ戦の全得点シーンを、CGアニメーションで再現した様子を公開した。【動画】NHKの本気！オランダ戦“全得点シーン”CGアニメで再現Xでは「サッカー FIFAワールドカップ2026＜日本×オランダ＞全得点シーンをCGアニメーションで再現！フルマッチや2分ハイライトなどショート動画を配信中」と動画とともに紹介。この投稿に「CGアニメで見られる！」「得点