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【北中米W杯グループリーグ第2節】(ボストン)スコットランド 0-1(前半0-1)モロッコ<得点者>[モ]イスマエル・サイバリ(2分)<警告>[ス]アンドリュー・ロバートソン(65分)[モ]イサ・ディオプ(23分)└レアルMFのアシストからサイバリが2戦連発弾! モロッコがスコットランドを下して今大会初白星