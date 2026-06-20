[6.20 北中米W杯GL第2節 スコットランド 0-1 モロッコ ボストン]2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会のグループC第2節が20日に開催され、前回大会ベスト4のモロッコ代表がスコットランド代表に1-0で勝利した。2試合を消化してモロッコは1勝1分(勝ち点4)、スコットランドは1勝1敗(勝ち点3)。第3節は25日に行われ、スコットランドはブラジル代表、モロッコはハイチ代表と戦う。日本代表がグループFを突破した場合に対戦する