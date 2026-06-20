横浜FCは19日、2026-27シーズンにトップチーム選手が着用するユニフォームのデザインが決定したと発表した。今回はカモフラ風のデザイン。フィールドプレーヤーは1stがハマブルー(水色)、2ndが白で、GKは1stが赤、2ndが黄色となっている。クラブはコンセプトについて、公式サイトで次のように説明した。「ー流動するエネルギーー 連続的に変化する『流れ』と『動き』。有機的に重なり合うデザインは、静かな佇まいの中にもダイ