開催：2026.6.20 会場：コメリカ・パーク 結果：[タイガース] 4 - 3 [Wソックス] MLBの試合が20日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとWソックスが対戦した。 タイガースの先発投手はタリク・スクバル、対するWソックスの先発投手はブランドン・アイサートで試合は開始した。 1回表、2番 ランデル・グリチェク 4球目を打ってレフトスタンドへのホームランでWソックス得点 DE