開催：2026.6.20 会場：トロピカーナ・フィールド 結果：[レイズ] 5 - 2 [ナショナルズ] MLBの試合が20日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとナショナルズが対戦した。 レイズの先発投手はグリフィン・ジャックス、対するナショナルズの先発投手はピーター・プランで試合は開始した。 2回表、4番 Ｃ.Ｊ. エイブラムズ 2球目を打ってセンターへのホームランでナシ