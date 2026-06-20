ドジャースの大谷翔平投手は19日（日本時間20日）、本拠地でのオリオールズ戦のスタメンから外れた。球団公式Xは、「パタニティリーブ（父親産休）のためチームを離れています。今週末のどこかで戻ってくる予定」と発表。第2子誕生に立ち会うと見られる。現在のところ、パタニティリストには入っていない。 ■パタニティリストには入らずか 今季の大谷は、打者としては72試合に出場。打率.296、15本塁