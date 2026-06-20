日本テレビで６月２０日（土）午後１時３０分から、サタバリュ「池上・粗品のヤブから真相ニュース」を放送する。 世間を騒がせる、ニュースの当事者をスタジオに呼び、池上と粗品が忖度なしで質問をぶつけまくる。 あの成功の裏に何があった？判断を間違えたのはどこ？ 当時の決断のワケ、ニュースの真相、あの行動への後悔と未来への教訓とは…？ 解説者ではなく“質問者”の池上彰 と 忖度なしでニュー