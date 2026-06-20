きょう20日放送のカンテレ『ウラマヨ！』（毎週土曜後1：00※関西ローカル）は、「大阪・谷町線ミステリー」と題し、大阪メトロ谷町線沿いを特集する。【写真多数】タモリさん…？ カンテレ『ウラマヨ！』に登場の様子谷町線は、守口市の大日駅をスタートし、千林商店街のある千林大宮駅、東梅田駅や、あべのハルカスがある天王寺駅など大阪市内を通り、南は八尾南駅（大阪府八尾市）までの26駅をつないぐ。その中でも、