首相官邸政府が近く策定する日本成長戦略で、人工知能（AI）・半導体など戦略17分野への官民の投資目標を2040年度までに370兆円規模とする方向で調整していることが20日、分かった。政府が投資拡大の道筋を明確に示し、民間資金を積極的に引き出すことを狙う。AIで自律的にロボットを制御する「フィジカルAI」などを育成し、高市政権が掲げる「強い経済」の実現につなげる。来週にも開く会議で正式に示す方針。並行して検討を