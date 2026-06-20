【アムステルダム＝狩野洋平】オランダを公式訪問中の天皇、皇后両陛下は１９日午後（日本時間１９日深夜）、首都アムステルダム近郊にある「アムステルダムの森公園」で桜を植樹された。同公園に到着した両陛下は、地元自治体が設置した東日本大震災の犠牲者を追悼する銘板の前で黙とうされた。続いて、日本とオランダの交流４００周年となった２０００年に整備された、桜が並ぶエリアの近くに植樹された。両陛下はその後、