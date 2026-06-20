ドジャースは１９日（日本時間２０日）、大谷翔平投手が「父親産休」のためチームを離れていることを発表した。ただＭＬＢが制定する「父親リスト」には入らず、「今週末のどこかで復帰する見込みです」と伝えた。ＭＬＢの父親リストは出産予定の４８時間前から適用され、最長３日間、チームを離れることができる。その間は代替選手の登録が可能で、フリーマンらはその制度を利用して２試合を欠場。大谷も第１子誕生の際には父