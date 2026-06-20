フリーアナウンサーの中村江里子（57）が19日、自身のインスタグラムを更新。引っ越しが迫ったミラノの自宅での夕食会を報告した。16日の投稿で、1週間後のミラノからの引っ越しを報告していた中村。「6月のある夜。素敵なアパートを貸して下さった大家さんに感謝の気持ちを込めて、我が家でディナーをしました」と自宅でのディナーを報告。「本当に紳士で素敵な大家さんで、こういうエレガントな方々との出会いはミラノ生活