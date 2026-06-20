劇団「ヨーロッパ企画」を率いつつ、『ドロステのはてで僕ら』（20年）や『リバー、流れないでよ』（23年）、その他多くの映画で脚本を手掛けてきた上田誠が、満を持して初監督に挑んだ。【画像】映画『君は映画』の場面写真をすべて見る「いままでもお誘いはあったのですが、演劇と脚本の仕事に追われて、なかなかエネルギーを割けなかった。その機会が訪れました。それに、この映画は自分以外には誰も撮ってくれない気がしたん