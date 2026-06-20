オリオールズ戦欠場米大リーグ・ドジャースは19日（日本時間20日）、本拠地でオリオールズと対戦する。大谷翔平投手は先発メンバー外となった。球団は、育休を取得したと発表している。球団公式Xがスタメンを発表すると、そこに大谷の名前はなかった。米ファンからは「オオタニがプレーしないのなんで???」「オオタニはどこだ」と悲鳴が上がった。しかしその3分後、別の投稿で「ショウヘイ・オオタニは育休（配偶者の出産に伴