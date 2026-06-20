〈「白髪は隠すもの」20代から約40年“白髪染め生活”の女性→やめた途端にスカウトされ…60歳でモデルデビューしたグレイヘアモデル（64）の激変人生〉から続く美しいグレイヘアが印象的なモデルの野田ユカさん（64）。もともとピアニスト・エレクトーン奏者として活動していたが、約40年続けていた黒染めをやめ、白髪を活かしたヘアスタイルにイメチェンした途端、ストックフォト（画像素材サイト）のモデルとしてスカウトをさ