日本代表は１９日（日本時間２０日）、チュニジアとの北中米Ｗ杯１次リーグ第２戦（メキシコ・モンテレイ、２０日＝同２１日）に向けて同地の施設で最終調整となる公式練習を行った。夕方の練習開始前には、地元住民も目を丸くするほどの激しい雷と豪雨が襲い、一部道路が冠水して川と化しているほどだった。その後、森保ジャパンは遠くで雷鳴響く、小雨の中で練習を行い、冒頭１５分が報道陣に公開された。この日は追加招集の