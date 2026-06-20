ロッカールームに選手たちを集めると、指揮官はおもむろにポケットから「ヤクルト1000」を取り出した。そして「緊張をほぐしたいと思います」と言うと、声高らかに歌い始める。【画像】「ブンブン丸」時代のヤクルト・池山隆寛監督「新しい朝が来た〜希望の朝だ〜♪」今季から、ヤクルトスワローズの監督に就任した池山隆寛（60）。開幕戦のこの日、チームは接戦を制した。以来、下馬評を覆して、快進撃を続けたのだ。◆ ◆