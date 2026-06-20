『インターステラー』や『TENET テネット』、『オッペンハイマー』など、映画史に残る名作を生み出して来たクリストファー・ノーラン監督による待望の新作『オデュッセイア』。キャストが解禁されると、人種を巡って一部から批判の声が噴出するなど、思わぬところで注目を集めた。実写版『白雪姫』や『リトル・マーメイド』、ドラマ『ロード・オブ・ザ・リング：力の指輪』でも、行き過ぎたポリティカルコレクトネスだと論争が巻