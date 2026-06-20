森保ジャパンは日本時間19日、1次リーグF組第2戦のチュニジア戦（同21日）に向け、試合会場であるメキシコ・モンテレイ入りした。【もっと読む】森保Jに不気味な逆風 初戦の守備崩壊は前監督への“造反”だったオランダとの第1戦は激闘の末に2−2。勝ち点1の日本にとって、第2戦の勝ち点3は必須条件となる。そのチュニジアは13日の1次リーグ初戦でスウェーデンに1−5で大敗。直前のテストマッチでもベルギーに0−5で敗れてい