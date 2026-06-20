さぬき市役所 市民の声をまちづくりに生かそうと、香川県さぬき市が2026年7月16日、「市民・中学生合同まちづくりワークショップ」を市役所で開きます。 さぬき市は、2027年度から10年間のまちづくりの指針となる「第3次さぬき市総合計画」の作成を進めています。市民の意見を計画に取り入れようと、ワークショップを企画しました。 ワークショップでは、さぬき市のいいところや改善したいところ、ど