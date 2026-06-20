来年にも施行されるMLBの新労使協定が、スタンフォード大の佐々木麟太郎（21）を直撃しそうだ。【もっと読む】ソフトB 佐々木麟太郎獲得へのウルトラCMLBの労使交渉が本格化し、大リーグ機構は選手会側に対し、ドラフト制度の大幅な改革案を提示したという。日本時間19日のスポーツ専門局ESPNによれば、指名人数を抑制するため、従来の20巡目から12巡目に削減。30球団の契約金総額も現行（昨季は3億9250万ドル=約633億円）の