ドジャース大谷翔平に、不安材料が浮上している。右手中指の裂傷だ。【もっと読む】“因縁”のネトフリが中継…大谷翔平が本塁打競争出場を躊躇う本当の理由日本時間17日のレイズ戦で先発した大谷は試合中、同箇所から出血し、ユニホームのズボンでふくシーンがみられた。今月4日のダイヤモンドバックス戦以降、3試合連続で登板時に右手中指からの出血が確認されている。大谷はリリース時に親指の爪で中指をひっかき、裂傷し