「優勝を狙う」日本だけでなく、アジア勢が健闘しているアジアがようやくワールドカップ（W杯）の仲間入りをした。そんなことを考えるグループステージ1巡目だった。大会初日に韓国がチェコに逆転勝ちし、カタールもスイスと引き分け。オーストラリアはトルコに快勝したし、サウジアラビアはウルグアイと引き分けた。「優勝を狙う」日本だけでなく、アジア勢は強い。イラクはノルウェーに、ヨルダンはオーストリアに、ウズベキス