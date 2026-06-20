〈「てっきりコロナかと」謎の高熱と吐血が続き、病院で「明日死んでもおかしくない」と“余命1日”宣告…イケメンすぎる税理士（33）を襲った病の正体〉から続く税理士でありながら、副業としてホストクラブに勤務し、年間3億円の売上を叩き出した異色の人物がいる。夜野仁さん（33）だ。もともとプロ野球選手を夢見て大学まで野球をしていたが、夢破れて税理士になったのち、ナイトワーカーたちを顧客に活躍。さらにその顧客か