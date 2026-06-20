米連邦準備制度理事会（FRB）が年内に政策金利を引き上げる可能性が高まり、また1ドル＝1530ウォン台までウォン安ドル高が進んだ。米国とイランの交渉遅延も為替相場の変動性を高めている。19日のソウル外国為替市場で韓国ウォンは前営業日比10．3ウォン値下がりした1ドル＝1537．4ウォンで取引が始まった。1ドル＝1540ウォンに迫った為替レートは取引場で1ドル＝1530ウォン台で推移し、1ドル＝1527．0ウォンに取引を終えた。この