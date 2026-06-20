米国とイランが60日間の停戦交渉に合意した中、イラン側交渉代表のガリバフ国会議長が米国に向け、イランが設定した「レッドライン」を必ず尊重するべきだと強く促した。19日（現地時間）のイラン国営IRNA通信によると、ガリバフ議長は「過去のすべての交渉過程で証明したように、我々はすでに確立された条件と越えてはならないレッドラインを確固不動に守る」とし、イラン国民の利益を最優先にする立場を再確認した。続いて「敵（