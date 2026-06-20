KDDIが手がける携帯電話用料金プラン「povo」に関する説明会が18日に行われた。KDDI Digital Lifeの社長を務める濱田達弥氏は、povoがメーン回線として使われる例が増加したなど、通信をとりまく環境の変化を絡めながら、5年間の総括と今後の展望を語った。 公開された資料の中には、povoをサブ回線として使用しつつ、別回線をメーンで使用する人の割合なども発表。独自の調査を行ったというメーン回線に対す