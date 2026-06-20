熊本市の陸自健軍駐屯地で行われたレゾリュート・ドラゴンの開始式＝20日午前陸上自衛隊と米海兵隊は20日、島しょ防衛の練度向上を目的とした大規模実動訓練「レゾリュート・ドラゴン」の開始式を、熊本市の陸自健軍駐屯地で行った。訓練は九州・沖縄各地で30日まで実施され、佐賀駐屯地（佐賀市）に配備された輸送機V22オスプレイが初めて沖縄県・宮古島に展開する計画がある。式典には日米の隊員約50人が参加した。陸自西部