ギリギリで踏みとどまった好判断。勝負中の真顔から一転、あざとい笑顔まで飛び出した。【映像】色白マシュマロ美女がみせた“あざといドヤ顔”美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」第10回が6月13日に配信。敗者復活戦で首位を好走する西野夢菜が強気のレイズから一転、相手の大物手を察知して、見事なフォールドを見せた。この時点では、現役グ