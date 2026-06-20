タレント中山秀征（58）は20日朝、MCを務める日本テレビ系「シューイチ」に生出演したが、番組を途中で退席した。20日（日本時間21日）に行われるFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会の1次リーグで、日本の第2戦となるチュニジア戦を現地観戦するためとし、生放送中の中盤にスタジオを出て、対戦の地となるメキシコ・モンテレイスタジアムに向かう「異例」の対応を取った。番組では現地からの中継をまじえて、チュニジア戦の