キリンビバレッジのトクホ茶飲料「ヘルシア」ブランドの4月単月の出荷数量が前年同月比約2.8倍となった。リブランディングに伴い4月7日に新発売した「キリン ヘルシア うまみ緑茶」（以下、うまみ緑茶）の純増効果によるもの。5月19日、取材に応じた池田翔悟マーケティング部ブランド担当主務アシスタントブランドマネージャーは「本体の『ヘルシア 緑茶』を維持しつつ『うまみ緑茶』を上乗せできた。導入率も倍以上拡大した