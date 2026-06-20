インターネットイニシアティブは17日、通信容量無制限のプリペイドSIM「Japan Travel SIM Unlimited for BIC SIM」を発売した。全国のビックカメラ・コジマ・ソフマップの店頭やオンラインショップで購入できる。 編集部で確認したところ、各オンラインショップでの価格は、10日間用が7700円、15日間用が9350円、31日間用が1万4080円。 「Japan Travel SIM Unlimited for BIC SIM」は、訪日外国人や一時帰国