◇W杯北中米大会1次リーグD組米国 2―0 オーストラリア（2026年6月19日シアトル）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグD組の米国が19日（日本時間20日）、オーストラリアを2―0で破り、勝ち点を6に伸ばして2大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。開幕2連勝は1930年の第1回ウルグアイ大会以来、実に96年ぶりだった。前半11分、FWバグロン（モナコ）のクロスが相手DFバージェス（スウォンジー）のオウンゴール（O・G）