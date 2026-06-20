◇FIFAW杯北中米大会1次リーグC組ブラジルーハイチ（2026年6月19日フィラデルフィア）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグC組第2戦で、ブラジル（FIFAランク6位）がハイチ（同83位）と対戦。前半途中にFWラフィーニャ（バルセロナ）が途中交代するアクシデントが起こった。第1戦ではモロッコと引き分けたブラジル。今大会初勝利を狙ってハイチと対戦すると、前半から2点リードした。しかし前半38分すぎにFW